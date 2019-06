’Val van invloed bij Bertens’

„Kiki zat in een hele goede flow”, zag Hunze. „Na die val was ze toch wat voorzichtiger en kon ze minder druk ontwikkelen waardoor Riske langzaam maar zeker in haar spel kon komen.”

Hunze had graag een Nederlandse winnares gehuldigd, maar was na afloop van het Libéma Open toch een tevreden man. Er waren, ondanks de vele regen in de afgelopen week, ruim 62.000 mensen door de poorten van het Autotron gekomen en dat is 2000 meer dan vorig jaar. „Sinds een paar jaar hebben we de stijgende lijn te pakken”, zegt Hunze. „Het feit dat Kiki het tegenwoordig zo goed doet, is zeker van positieve invloed geweest op de kaartverkoop. En dat ze de finale haalde, was natuurlijk een droomscenario. Al vind ik het natuurlijk ook erg jammer dat Kiki niet won.”

Hunze wil voor de komende editie de faciliteiten voor de toeschouwers uitbouwen. Een beweegbaar dak boven het centre court, zodat er tijdens de regenbuien ook kan worden getennist, zit er niet in. Hunze: „We hebben dat wel eens onderzocht, maar dat is onmogelijk voor ons. Dat is ook niet erg, want ook in deze wat natte week zijn we nooit echt in de problemen gekomen en hebben we een prachtig evenement gehad met een schitterende finaledag.”

Marcel Hunze Ⓒ ANP