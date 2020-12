Serie A: AC Milan na winst als koploper de winterstop in

AC Milan leidde na 17 minuten met 2-0, na doelpunten van Ante Rebic en Hakan Çalhanoglu. Luis Alberto tekende in de 27e minuut voor de 2-1, nadat zijn ploeggenoot Ciro Immobile een strafschop had gemist. Immobile revancheerde zich in de 59e minuut voor zijn misser en maakte gelijk (2-2).

De Vrij wint met Inter

Stefan de Vrij heeft met Inter gewonnen van Verona en mocht zich voor een paar uur koploper van de Serie A noemen. De ploeg van trainer Antonio Conte won met 2-1 bij middenmoter Hellas Verona. De Argentijn Lautaro Martínez maakte kort na de rust het openingsdoelpunt. Ivan Ilic zorgde na ruim een uur voor 1-1 waarna Milan Skriniar in de 69e minuut de bezoekers opnieuw op voorsprong bracht. In de slotfase hield Inter stand.

De Milanese club kwam op 33 punten uit veertien duels. Doordat stadgenoot AC Milan, voor het laatst kampioen in 2011, later op de avond won klom het weer over Inter heen.

Verdediger Stefan de Vrij speelde zijn honderdste wedstrijd voor Inter in alle competities.

Bij Inter mag Christian Eriksen na een jaar alweer vertrekken. De 28-jarige middenvelder behoorde in Verona al niet meer tot de selectie van Conte. De oud-Ajacied kreeg toestemming om vervroegd naar Denemarken terug te keren waar zijn vrouw op het punt van bevallen staat. Eriksen slaagde er in Milaan niet in om uit te groeien tot een vaste waarde nadat hij was overgekomen van Tottenham Hotspur.

Stefan de Vrij (l) speelde vanavond zijn honderdste wedstrijd voor Internationale. Ⓒ HH/ANP

AS Roma klimt naar plek drie

AS Roma klom met een zege op Cagliari (3-2) naar de derde plaats op de ranglijst, met 7 punten minder dan AC Milan. Jordan Veretout, Edin Džeko en Gianluca Mancini scoorden voor de thuisploeg.

Landskampioen Juventus staat slechts zesde, met 10 punten minder dan AC Milan dat we een duel meer heeft gespeeld. De kampioen van de laatste 9 jaar in de Serie A leed dinsdag een pijnlijke nederlaag tegen Fiorentina (0-3). Juventus kreeg vlak voor dat duel al slecht nieuws. Napoli bleek met succes in beroep te zijn gegaan tegen een reglementaire nederlaag van 0-3 tegen de ploeg uit Turijn. De formatie uit Napels kwam in oktober niet opdagen tegen Juventus omdat veel spelers positief getest waren op corona. Juventus en Napoli treffen elkaar op 13 januari opnieuw.