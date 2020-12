Stefan de Vrij met Internationale voorlopige koploper na winst op Verona

De Milanese club kwam op 33 punten uit veertien duels. Stadgenoot AC Milan staat tweede met 31 punten en kan de koppositie heroveren met een zege woensdagavond thuis tegen Lazio.

Verdediger Stefan de Vrij speelde zijn honderdste wedstrijd voor Inter in alle competities.

Bij Inter mag Christian Eriksen na een jaar alweer vertrekken. De 28-jarige middenvelder behoorde in Verona al niet meer tot de selectie van Conte. De oud-Ajacied kreeg toestemming om vervroegd naar Denemarken terug te keren waar zijn vrouw op het punt van bevallen staat. Eriksen slaagde er in Milaan niet in om uit te groeien tot een vaste waarde nadat hij was overgekomen van Tottenham Hotspur.