Verstappen niet bezig met budget cap-soap: ’Ik richt me op het racen’

De FIA heeft aangekondigd op die dag met nieuws te komen. Verstappen heeft zich nooit beziggehouden met het huishoudboekje van zijn team en is niet van plan om dat in de toekomst wel te gaan doen. „Ik richt me op het racen.”

Verstappen en Red Bull zijn messcherp afgereisd richting Suzuka. De WK-leider zette de boel binnen zijn team vorige week in Singapore flink op scherp, nadat hij in de beslissende fase van de kwalificatie niet tot een snelle ronde kwam vanwege een tekort aan brandstof. Het werkte door richting de race, waarin de Limburger uiteindelijk genoegen moest nemen met een teleurstellende zevende plaats, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez won.

Verstappen heeft de kwestie echter alweer achter zich gelaten. „We weten allemaal dat het in Singapore een minder weekeinde was, maar we hebben het dit jaar ook vaak goed gedaan. We weten hoe het wél moet.”

De sfeer in de Red Bull-pitbox is wat dat betreft behoorlijk ontspannen. Ook dankzij de goede uitgangspositie van Verstappen. Wint hij de race en rijdt hij de snelste raceronde, dan is een tweede wereldtitel met nog vier races te gaan een feit. „En als het hier niet gebeurt, sta ik er richting de volgende race waarschijnlijk nog beter voor.”

Max Verstappen tijdens de persconferentie voor de GP van Japan die zondag wordt verreden. Ⓒ AFP

Honda

Het kan voor Verstappen, die alles in eigen hand heeft, dus een prachtig weekeinde worden. En dat op het thuiscircuit van motorpartner Honda, waarvan de naam en het logo vanaf vrijdag weer op de wagens van Red Bull en AlphaTauri prijken. De band met de Japanse leverancier, van wie de fabriek op steenworpafstand van de baan ligt, werd deze week weer extra aangehaald, nadat die vorig jaar gedeeltelijk werd verbroken.

„Het is mooi dat Honda weer terugkeert op de auto. Het is extra speciaal dat het voor hun thuisrace gebeurt, al stond er natuurlijk al wel gewoon HRC (Honda Racing Company, red.) op de wagen. Honda is nooit echt weggeweest. We zijn achter de schermen altijd, op een heel fijne manier, blijven samenwerken.”

Het huidige contract met Honda, waarin is afgesproken dat de Japanners Red Bull op motorisch gebied blijven ondersteunen, loopt eind 2025 af. Er was sprake dat de renstal vanaf 2026 een samenwerking werd aangegaan met Porsche, maar dat is van de baan. De deur lijkt nu wagenwijd open te staan voor een hernieuwing en opwaardering van de deal met Honda. „Het is echter nog te vroeg om over de toekomst te praten”, vindt Verstappen. „Maar het is duidelijk de aanwezigheid van Honda heel goed is voor de Formule 1.”