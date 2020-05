FC Twente bevestigt vertrek trainer Gonzalo Garcia

Dat heeft de club uit Enschede donderdagmiddag bevestigd. Garcia, die aan zijn eerste seizoen in de Grolsch Veste bezig was, had een aflopend contract en dat wordt niet verlengd.

Vertrek Van Leeuwen

Na het eerdere vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen was al duidelijk dat er ook voor Garcia geen toekomst weer was bij FC Twente. De tukkers gaan nu eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur, die vervolgens een nieuwe trainer kan gaan aanstellen.

Assistenten

Naast Garcia vertrekken ook de assistent-trainers Dennis van der Ree en Peter Niemeyer en analist Şenol Kök bij de club. Zij hadden ook een contract tot het einde van dit seizoen. Garcia schoof aan het begin van dit seizoen als assistent-trainer door naar de functie van hoofdtrainer bij FC Twente.

Met nog acht duels te gaan stonden de tukkers op de veertiende plaats, met een punt voorsprong op nummer 16 Fortuna Sittard.