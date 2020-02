Kjeld Nuis reageert fel: ’Tuurlijk word je hier niet moedeloos van’

Thomas Krol (l.) en Kjeld Nuis (r.) moeten de oppermachtige Pavel Kulizhnikov (midden) ook in het Canadese Calgary voor zich dulden. Ⓒ EPA

CALGARY - Om later deze week in Salt Lake City de wereldtitel op de 1000 meter te veroveren, moeten Kjeld Nuis en Thomas Krol een Russische kruisraket onschadelijk maken. Maar het grappige is dat beide schaatsers geloven in die bijna utopisch lijkende missie, terwijl je eerder zou denken dat ze wel wakker móeten liggen van Pavel Kulizhnikov.