KNVB kan profiteren van grotere geldpot Nations League

Het prijzengeld van het toernooi is met 81,5 miljoen euro wat hoger dan tijdens de eerste editie, waarvan de finaleronde in juni was. Oranje verloor toen de eindstrijd van Portugal (1-0). De UEFA had destijds 76,25 miljoen te verdelen.

De loting voor de tweede editie is dinsdagavond in Amsterdam. Het Nederlands elftal is groepshoofd en ontloopt in ieder geval Portugal, Engeland en Zwitserland, de andere landen die vorig jaar doordrongen tot de laatste vier.

Alle zestien landen in poule A, de hoogste klasse van de Nations League, krijgen 1,5 miljoen euro startgeld. De vier groepswinnaars uit poule A kunnen nog eens 1,5 miljoen bijschrijven. De winnaar van de finaleronde, van 2 tot en met 6 juni, verdient 4,5 miljoen euro extra.

Het toernooi om de Nations League is door de UEFA bedacht als vervanger voor de vele oefenwedstrijden voor landenploegen.