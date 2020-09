Formule 2 gestaakt na mega-crash

De Engelsman Jack Aitken en de Italiaan Luca Ghiotto knalden in een bocht tegen elkaar en belandden keihard in de boarding. Beide coureurs kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de ravage was enorm. Daarop besloot de organisatie de race helemaal niet meer te hervatten. Het zou te veel tijd kosten om de boel weer op te ruimen.

Later op zondag wordt op hetzelfde circuit in de Formule 1 gereden. De race begint om 13.10 uur.

Het besluit om de race niet af te maken betekent dat Mick Schumacher zijn leiding in het algemeen klassement verstevigt. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher had de race van zaterdag op zijn naam geschreven.

In de strijd om de Formule 2 staan er nog vier races op het programma. Er zijn alleen nog twee weekenden in Bahrein waarin er wordt gereden.