FC Utrecht en Ajax openen halve finales beker

NAC zorgde dit jaar al voor twee grote verrassingen in het bekertoernooi door achtereenvolgens PSV en AZ uit te schakelen. De ploeg uit de eerste divisie gaat op 5 maart naar De Kuip met als doel om daar op zondag 19 april terug te komen voor de finale.

De KNVB heeft de competitiewedstrijd van NAC tegen Roda JC verplaatst van vrijdag 6 naar zondag 8 maart. De bond moet nog een nieuwe datum zoeken voor twee duels uit de eredivisie. FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord gingen zondag niet door vanwege de storm Ciara. V

anwege de bekerverplichtingen van deze vier clubs en de aankomende duels van Ajax en AZ in de Europa League, is het nog niet gelukt om deze wedstrijden opnieuw in te plannen.