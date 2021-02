Angelique Kerber vernederd bij Australian Open

De 33-jarige Kerber, de nummer 25 van de wereld, pakte pas bij een achterstand van 6-0 en 3-0 haar eerste game. Ze kreeg in de laatste game nog drie kansen om op 5-5 te komen, maar Pera - de mondiale nummer 66 - gaf haar voorsprong niet weg.

Kerber haalde na het veroveren van de titel, vijf jaar geleden, ieder jaar minimaal de vierde ronde. In 2018 was ze nog halvefinaliste.

Bekijk ook: Geen stunt van Rus bij aanvang Australian Open

Zevenvoudig kampioene Serena Williams bereikte zonder problemen de tweede ronde. De 39-jarige Williams had weinig moeite met de Duitse Laura Siegemund: 6-1 6-1. Ook haar zus Venus Williams won haar eerste partij; met 7-5 6-2 was ze de Belgische Kirsten Flipkens de baas.

Serena Williams boekt een snelle zege. Ⓒ ANP/HH

Serena Williams doet in Melbourne opnieuw een poging haar 24e grandslamtitel te veroveren.

De Roemeense Simona Halep kende ook een goede start in Melbourne. De nummer 2 van de wereld stond tegen de Australische Lizette Cabrera slechts drie games af: 6-2 6-1. De partij duurde slechts 59 minuten. De 23-jarige Cabrera, de nummer 140 van de wereld, was toegelaten met een wildcard.

Halep, die in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi kampte met rugproblemen, mikt de komende twee weken op haar derde grandslamtitel. Ze won Roland Garros in 2018 en was een jaar later de sterkste op Wimbledon. Op de Australian Open haalde ze in 2018 de eindstrijd.