Belgische oud-turnsters eisen maatregelen en excuses bond na mentaal misbruik

Aagje Vanwalleghem, Gaëlle Mys, Dorien Motten en Laura Waem vragen daarnaast excuses van de bond en van het Franse trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Beiden zijn nog actief als coaches van de Belgische topturnster Nina Derwael.

„Onder de hashtag #gymnastalliance publiceerden we met tientallen Belgische turnsters de afgelopen dagen getuigenissen over het mentaal misbruik dat plaatsvond en volgens recente feiten nog steeds plaatsvindt”, schrijven de turnsters. „Ontkennen dat er een structureel probleem is, kan de Gymfed niet meer. De betrokken coaches doen dat helaas wel en worden daarin gesteund door de Gymfed.”

Heuls en Kieffer verklaarden dat „beledigen en intimideren hun stijl niet is.” De turnsters noemden dat ongeloofwaardig en na een reeks nieuwe onthullingen is Gymfed een onderzoek begonnen.

De turnsters twijfelen over de waarde daarvan. „Meteen stellen we ons de vraag waarom gymnasten die voor 2016 stopten, niet worden uitgenodigd voor een gesprek”, schrijven ze. „Zij trainden immers ook bij de huidige coaches. Daarnaast vragen we ons ook af welk nut die gesprekken zullen hebben. Het feit dat jonge ex-gymnasten individueel hun verhaal moeten komen delen met drie volwassen medewerkers van de Gymfed getuigt eerder van een poging tot intimidatie dan van een oprechte intentie tot luisteren.”

Er zijn vervolggesprekken aangekondigd bij een door Gymfed samengestelde onafhankelijke ethische commissie. Maar de oud-turnsters hebben hun twijfels. „Velen van ons trokken jaren geleden al aan de bel”, stellen ze. „Het applaus voor behaalde medailles klonk echter luider dan onze noodkreten, want er werd te vaak weggekeken. Nu mogen enkelen van ons met de Gymfed in gesprek. Voor zo’n schertsvertoning passen we nog liever.”

De turnsters willen alleen praten met een „echte onafhankelijke ethische commissie” en wachten op erkenning. Lof is er voor de aanpak in Nederland, waar het topsportprogramma van de turnsters rigoureus is stopgezet. „Zoals de voorzitter van de KNGU zei: met halve maatregelen bewerkstellig je geen cultuurverandering.”

Gymfed benadrukt in een reactie de onafhankelijkheid van de door de bond samengestelde commissie. „We gaan met de bevindingen en adviezen van deze commissie aan de slag, ongeacht de consequenties.”