Opnieuw tegenslag voor Kuipers

Kuipers was net weer terug na een afwezigheid van vier maanden vanwege een bilspierblessure. Vorige week maakte hij in de Eerste Divisie zijn rentree bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Excelsior.

Rob Dieperink is zaterdag in De Galgenwaard de vervanger van Kuipers, die eerder deze maand tijdens het voetbalgala van De Telegraaf nog in het zonnetje werd gezet als beste scheidsrechter van het vorige seizoen.

Bjorn Kuipers won bij het voetbalgala De Gouden Kaart-trofee. Ⓒ RENE BOUWMAN