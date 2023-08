PSV ondanks snelle achterstand probleemloos naar play-offs Champions League

Na twee mislukkingen op rij in de play-off – onder Roger Schmidt tegen Benifca en vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooy tegen Rangers FC – moet PSV gaan bewijzen geleerd te hebben van de voorgaande duels. Voetballend heeft het team onder trainer Peter Bosz in de voorbereiding op dit seizoen ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt, maar defensief zijn er nog de nodige kwetsbaarheden, zoals ook het kwalitatief beperkte Sturm Graz aan het licht bracht.

Bosz had zijn team voor het duel in het voormalige Arnold Schwarzenegger Stadion op twee posities aangepast. Noa Lang had wat pijntjes overgehouden aan de wedstrijd tegen FC Utrecht en de PSV-trainer wilde geen risico nemen met zijn recordaankoop. Yorbe Vertessen verving Lang, terwijl Ismael Saibari na drie goede invalbeurten de voorkeur kreeg boven de jonge Isaac Babadi.

Sangaré present

Ibrahim Sangaré was gewoon van de partij. Het wachten is tot een serieuze gegadigde aanklopt voor de Ivoriaan, die een transferclausule van 37 miljoen euro in zijn contract heeft. PSV heeft zich al helemaal voorbereid op die te verwachten transfer en kan direct doorschakelen naar Aster Vranckx van VfL Wolfsburg. Waar de Duitse club eerst niet bereid was mee te werken, valt er toch te praten als de Volkswagenclub zaken kan doen met Stade Rennais over Lovro Majer en die kans lijkt toegenomen.

De transfer van Jerdy Schouten is intussen nog steeds niet helemaal afgerond. Bologna stelt zich rigide op bij de afhandeling en steggelt nog met PSV over een paar kleinere punten. Schouten had tot woensdag de tijd gekregen om zijn transfer af te ronden en zou in theorie dinsdag terug naar Italië moeten, als de laatste obstakels niet uit de weg zijn geholpen, maar dat lijkt een onrealistisch scenario. PSV hoopt hem nog altijd dinsdag of anders uiterlijk woensdag in te kunnen laten stromen in de teamtraining.

Luuk de Jong knikt al vallend de 1-2 binnen. Ⓒ Getty Images

PSV heeft al flink geïnvesteerd deze window. Door de komst van Schouten is het totaal aan transfersommen opgelopen richting 40 miljoen euro en dat kan meer dan 50 miljoen euro worden als daar ook Vranckx nog bij komt. Dat is alleen het geval, als Sangaré verkocht wordt, waardoor PSV ook ongeveer 50 miljoen aan transferinkomsten heeft.

Naast succes op de transfermarkt kan de geldkraan ook gaan lopen door goede prestaties in de voorrondes. Met het bereiken van de play-off heeft PSV al een bonus van 5 miljoen opgestreken, maar het echte grote geld, een startbedrag van zo’n 30 miljoen euro, ligt pas voor het grijpen bij plaatsing voor de groepsfase van de Champions League, waarin de Brabanders vijf jaar geleden voor het laatst actief waren.

Geen gevaar

Tegen Sturm Graz kwam de play-offplek nooit in gevaar, al kwam PSV aanvankelijk helemaal niet zo sterk voor de dag in het knusse stadionnetje in Graz. De eerste kans was nog voor PSV via Luuk de Jong, waarop Kjell Scherpen redding kon brengen. Daarna kwam een fase, waarin PSV maar geen controle over de wedstrijd kreeg.

Voor trainers van tegenstanders van PSV is inmiddels wel duidelijk waar je dit PSV pijn kunt doen: met opportunistisch spel en snelle uitbraken. Daar heeft de trage PSV-defensie alle moeite mee. Het lag af en toe akelig open achterin en Walter Benitez voorkwam met een sterke redding in een één-tegen-éénsituatie dat William Böving kon scoren. Dat deed de Deen even later alsnog, nadat Patrick van Aanholt onder een voorzet door ging en Böving de bal fraai in het doel pegelde.

Het enthousiast meelevende publiek in Graz stond op de banken en ging zowaar geloof hechten aan alle optimistische teksten van trainer Christian Ilzer vooraf over een comeback. Een moment van voetballende klasse van PSV haalde direct de Oostenrijkse ambities onderuit. Na goed terugleggen van Luuk de Jong trapte de met een begenadigde trap gezegende Joey Veerman met veel gevoel de 1-1 binnen. Even later stond het 1-2 door een prima kopbal van Luuk de Jong op aangeven van Jordan Teze. De wedstrijd was beslist en met Ricardo Pepi voor De Jong ging PSV op jacht naar de punten voor de coëfficiëntenranking.

De optimale score leek nog in gevaar te komen toen David Affengruber de 2-2 binnenkopte, maar op aangeven van de VAR ging er een streep door de goal vanwege buitenspel. Het slotakkoord was voor PSV, dat er via een door Ricardo Pepi benutte strafschop nog 1-3 van maakte. Ook bij de toekenning van de penalty was de VAR betrokken.