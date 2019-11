Arne Slot en John van den Brom, van vrienden naar rivalen

Arne Slot en John van den Brom staan zaterdagavond tegenover elkaar met AZ en FC Utrecht. Ⓒ René Bouwman

Na twee jaar als technisch duo te hebben samengewerkt bij AZ, scheidden afgelopen zomer de wegen van John van den Brom (53) en Arne Slot (41). Van den Brom vertrok naar FC Utrecht, Slot werd in Alkmaar gepromoveerd tot hoofdtrainer. Vanavond staan de twee trainers tegenover elkaar in de Galgenwaard. De Telegraaf bracht de twee succescoaches voorafgaand aan de clash samen aan tafel voor een exclusief dubbelinterview. „We zijn niet hetzelfde, maar dat neemt niet weg dat we behoorlijk wat overeenkomsten hebben.”