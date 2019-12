ADO gelijk tegen Groningen, Buijs woedend

Met interim-trainer Dirk Heesen op de bank speelde de nummer voorlaatst van de ranglijst met 1-1 gelijk. Vorige week debuteerde Heesen met een gelijkspel tegen FC Twente (0-0).

Bij ADO waren ze niet helemaal tevreden over de uitslag. De ploeg speelde in de tweede helft met een man meer. Deyovaisio Zeefuik kreeg in de extra tijd van de eerste helft de rode kaart, omdat hij met een elleboog het gezicht van Aaron Meijers raakte. Arbiter Joey Kooij stuurde de verdediger van FC Groningen van het veld nadat hij op aandringen van de videoscheidsrechter de beelden van het duel had bekeken.

Gabriel Gudmundsson had FC Groningen in de 20e minuut op voorsprong gezet. Tomás Necid bracht ADO in de 42e minuut op gelijke hoogte. Na rust kwam FC Groningen met tien man bijna op voorsprong. Kaj Sierhuis zag zijn kopbal op de lat belanden. Erik Falkenburg dacht ADO aan de bevrijdende tweede treffer te helpen. Het doelpunt van de aanvaller werd echter afgekeurd omdat hij tegenstander Samir Memisevic in het gezicht zou hebben geraakt.

Buijs woedend op Kooij

ADO eindigde ook met tien man. Tom Beugelsdijk kreeg in de 93e minuut een tweede gele kaart. Trainer Danny Buijs van FC Groningen kreeg in de slotfase ook een rode kaart na aanmerkingen op een grensrechter. Hij zocht in de rust al de confrontatie met arbiter Kooij. „Je naait ons dit seizoen al vier keer, als VAR en als scheidsrechter”, doelde hij op de rode kaart van Zeefuik.