Quintana wil Vuelta-succes herhalen

Het wordt de laatste grote ronde van de Colombiaanse renner in dienst van Movistar. Hij vertrekt aan het einde van het seizoen naar een andere ploeg, vermoedelijk het kleine Arkéa Samsic.

Quintana (29) hoopt in de Vuelta zijn succes van 2016 te herhalen, toen hij de ronde won. Dit jaar behoorde hij tot de favorieten voor de eindzege in de Tour de France, maar hij miste de topvorm om voor het geel te strijden. Ondanks een fraaie zege in een bergetappe eindigde hij als achtste in Parijs, op meer dan 5 minuten van de winnaar, zijn landgenoot Egan Bernal.

Movistar heeft de ploeg voor de Vuelta, die op 24 augustus begint, nog niet officieel bekendgemaakt. Het ziet ernaar uit dat Richard Carapaz ook van start gaat. De renner uit Ecuador won dit jaar de Ronde van Italië.