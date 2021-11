Premium Het beste van De Telegraaf

Hoop na horrorcrash Comeback van zwaar toegetakelde Tiger Woods komt naderbij

Door Hans Ruggenberg

Tiger Woods Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De speculaties over een zoveelste wonderbaarlijke comeback van Tiger Woods beginnen steeds meer aan te zwengelen. De ’update’ die collega en vriend Justin Thomas onlangs gaf, was al een signaal. Dat Woods zondag op social media een filmpje postte, waarop hij ballen stond te slaan, geven in het golfgekke Amerika nog meer aanleiding tot hoop op een terugkeer van het golffenomeen, dat eind februari van dit jaar zwaargewond raakte bij een eenzijdig auto-ongeluk in de buurt van Los Angeles.