Scheidsrechtersbaas wil betere software voor VAR

„Het gaat om een investering van een paar ton”, zei hij. „Voor sommige clubs is dat nu nog te veel geld. Maar het zou het spel wel eerlijker maken.”

De software zou het mogelijk maken om buitenspelsituaties tot op de centimeter juist te beoordelen. De UEFA beschikt wel over die verfijnde technische apparatuur. Om die reden werd op 6 juli een doelpunt van Jesse Lingard voor Engeland in de halve finale van de Nations League tegen het Nederlands elftal na tussenkomst van een videoscheidsrechter afgekeurd. „Dat doelpunt had bij ons in de eredivisie geteld”, weet Van Egmond. „Want wij hadden met onze apparatuur niet met zekerheid kunnen zeggen dat Lingard een kleine centimeter buitenspel stond.”