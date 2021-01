Dakar Rally: Ten Brinke crasht, opnieuw dagzege Al-Ittiyah

De rallyrijder uit Qatar, ook een olympisch kleiduivenschutter, was in zijn Toyota ruim twee minuten sneller dan de Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota) in de 403 kilometer lange woestijnproef.

Bernhard ten Brinke leek af te koersen op een plek bij de eerste vijf in de etappe, maar de Nederlander crashte 40 kilometer voor het einde van de proef. De coureur en zijn Belgische navigator Tom Colsoul zijn volgens de organisatie in orde, maar hun Toyota heeft wel schade.

De Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) arriveerde op 4.05 als derde in het bivak bij Wadi Ad-Dawasir. De 13-voudig winnaar behield wel de leiding in het algemeen klassement. Peterhansel heeft nog vijf minuten voorsprong op Al-Attiyah.

Motoren: weer dagwinst voor Price

De Australiër Toby Price heeft bij de motoren zijn tweede dagsucces geboekt. De tweevoudig winnaar van de woestijnrally was op zijn KTM de snelste.

Hij had een kleine voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides van Honda. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) zette de derde tijd neer.

Toby Price. Ⓒ BSR Agency

De Spanjaard Joan Barreda (Honda), winnaar van de tweede etappe, verloor veel tijd in de proef die over de nodige woeste zandduinen voerde, maar ook snelle en technische trajecten kende. Hij verspeelde de leiding in het algemeen klassement. Ook de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), de winnaar van de rally in 2020, kwam op ruime achterstand binnen.

De Amerikaan Skyler Howes (KTM), die als vierde finishte in de etappe, is de nieuwe nummer 1 in de stand. Hij heeft 33 seconden voorsprong op Benavides. Price klom naar de vierde plek op 1.52 van Howes.