Sport Kort: Ronald Araujo voorlopig niet beschikbaar voor Barcelona

Barcelona voorlopig zonder geblesseerde Araujo

13.39 uur: FC Barcelona is verdediger Ronald Araujo mogelijk voor langere tijd kwijt. De Uruguayaanse international heeft zondag een kuitblessure opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (2-2).

Araujo werd tijdens het duel in de rust gewisseld nadat hij een tik had gekregen. De vaste waarde in de ploeg van trainer Xavi mist zo goed als zeker de confrontatie in de Europa League komende donderdag met de Italiaanse club Napoli. Wellicht komt de wedstrijd tegen Valencia op zondag in de Spaanse La Liga ook te vroeg.

Newcastle-aankoop Trippier uitgeschakeld met voetbreuk

12.53 uur: De Engelse degradatiekandidaat Newcastle United moet winteraanwinst Kieran Trippier voorlopig missen vanwege een gebroken voet. Die liep de 31-jarige Engelsman zondag op in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Aston Villa, waarin de verdediger het enige doelpunt maakte. De nummer 17 van de Premier League maakte niet bekend hoe lang Trippier niet kan voetballen.

De Engelse international kwam afgelopen transferperiode over van Atlético Madrid, als eerste grote aankoop sinds de club in oktober werd overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. In de eerste vier competitiewedstrijden waarin hij meespeelde, won Newcastle drie keer. Trippier scoorde zelf twee keer.

Newcastle is dankzij de goede resultaten van de afgelopen weken uit de degradatiezone geklommen.

Tsjech Hirt grijpt macht in wielerronde Oman

12.53 uur: De Tsjechische wielrenner Jan Hirt heeft in de vijfde en voorlaatste etappe van de Ronde van Oman de macht gegrepen. De renner van Intermarché-Wanty plaatste in de laatste kilometer van de steile slotklim naar Jabal Al Akhdhar een versnelling die zijn medevluchters te machtig was. Hirt won met 39 seconden voorsprong op de Fransman Kevin Vauquelin en 48 tellen op diens landgenoot Élie Gesbert.

Hirt nam door de ritwinst de leiderstrui over van de Deen Anthon Charmig. Het gat naar de nummer twee in het algemeen klassement, de Italiaan Fausto Masnada, is 1 minuut. De Portugees Rui Costa staat derde op 1.16. De Ronde van Oman eindigt dinsdag met een vlakke rit.

De 31-jarige Hirt moest lang wachten op een nieuwe wielerzege. Zijn vorige overwinning dateerde van 5 jaar en 220 dagen geleden, toen hij de beste was in de Ronde van Oostenrijk.

Higuita weer Colombiaans kampioen wielrennen

10.38 uur: Sergio Higuita heeft voor de tweede keer de Colombiaanse titel op de weg veroverd. De renner van Bora-hansgrohe, een erkend klimmer, trok op 20 kilometer van de finish ten aanval en soleerde naar de zege in Pereira. Hij kwam bijna een minuut eerder binnen dan Yeison Rincón, die tweede werd. Esteban Chavez passeerde de meet als derde.

„Het is een droom opnieuw nationaal kampioen te zijn en de kampioenstrui dit jaar te dragen”, aldus Higuita in een reactie op de website van Bora-hansgrohe. „Het team heeft zijn best gedaan om me voor te bereiden op deze race en ik ben er trots op dit terug betalen met deze speciale overwinning. Het was een lastig parcours, maar ik had de goede benen.”

Rojer pakt in Dallas zijn dertigste dubbeltitel

10.28 uur: Jean-Julien Rojer heeft zijn dertigste ATP-titel in het dubbelspel veroverd. De 40-jarige Nederlandse dubbelspecialist won met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador het toernooi van Dallas.

Het als eerste geplaatste koppel was in de finale te sterk voor de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland: 7-6 (4) 6-4. Het betekende de eerste titel voor Rojer en Arévalo als koppel. Ze spelen sinds begin dit jaar samen. Op de Australian Open moesten ze het in de eerste ronde afleggen tegen Botic van de Zandschulp en Robin Haase.

Daviscup-captain Paul Haarhuis heeft Rojer niet opgeroepen voor de ontmoeting van volgende maand met Canada. De Nederlandse tennissers hopen zich dan te plaatsen voor de Daviscup Finals van eind dit jaar. De selectie van Haarhuis bestaat uit Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.

Winst voor Van de Zandschulp en Griekspoor op tennisranglijst

09.37 uur: De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn na het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam geklommen op de wereldranglijst. Beiden haalden in Ahoy de tweede ronde. Het leverde Van de Zandschulp één plek winst op (van 51 naar 50) en Griekspoor steeg twee plaatsen, naar de 60e positie.

Voor de 25-jarige Griekspoor betekent dat zijn hoogste ranking ooit. De Noord-Hollander drong afgelopen najaar de top 100 binnen door vijf challengers op rij te winnen.

Van de Zandschulp (26) evenaarde met de 50e plek zijn hoogste positie op de wereldranglijst. Hij nam die plek onlangs ook al in. In de top 10 veranderde niets. De 21-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime, die in Ahoy zijn eerste ATP-titel veroverde, bleef op de negende plaats staan.

Bij de vrouwen klom Anett Kontaveit uit Estland met winst van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg van de negende naar de zesde plaats. De Nederlandse tennisster Arantxa Rus zakte van 63 naar 68.

Boston Celtics winnen achtste duel op rij

09.36 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun reeks overwinningen in de NBA uitgebreid. Die staat nu op acht. In de thuiswedstrijd tegen Atlanta Hawks, nummer 10 van de oostelijke divisie, werd het 105-95. Boston heeft nu twintig van de laatste dertig duels in eigen huis gewonnen. De ploeg staat zesde in het oosten.

Jayson Tatum maakte 38 punten voor Boston, het hoogste aantal van de wedstrijd. Bij Atlanta wist Trae Young 30 punten te maken.

Tatum zei dat de reeks overwinningen komt doordat de spelers van het team nu fit zijn. „Dat zat ons in het begin van het seizoen in de weg. Dit seizoen heeft goede en slechte dingen, maar we mogen de doelen die we willen bereiken niet uit het zicht verliezen. We proberen dit vol te houden.”

In het enige andere duel in de NBA won Minnesota Timberwolves met 129-120 van Indiana Pacers.