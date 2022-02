Sport Kort: Salernitana ziet straf kwijtgescholden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Straf voetballers Salernitana na ’coronaverzuim’ kwijtgescholden

21.51 uur: Salernitana heeft in beroep gelijk gekregen van de Italiaanse voetbalbond, nadat de club aanvankelijk een reglementaire nederlaag was toegekend en een punt in mindering was gebracht. Het reglementaire verlies was toegekend omdat Salernitana in december wegens veel besmettingen met het coronavirus niet kwam opdagen voor het duel met Udinese.

Salernitana liet destijds weten dat het op voorspraak van de lokale gezondheidsautoriteiten de meeste spelers moest thuislaten. In tweede instantie oordeelde de Italiaanse bond nu dat hier terecht gehoor aan is gegeven. Salernitana staat in de Serie A op de laatste plaats. De wedstrijd wordt nu alsnog gespeeld.

Wielrenner Lutsenko wint Clasica Jaen Paraiso

20.22 uur: Alexei Lutsenko heeft de eerste editie van de Clasica Jaen Paraiso gewonnen. De coureur van Astana uit Kazachstan soleerde de laatste 25 kilometer naar de finish.

De Belg Tim Wellens eindigde op ruim een halve minuut als tweede in de race over 187 kilometer van Baeza naar Ubeda. Zijn landgenoot Loïc Vliegen werd derde. De zware wedstrijd in het Spaanse Andalusië, met meer dan 3000 meter aan hoogteverschil, telde ruim veertig kilometer aan gravelstroken.

Benzema kan mogelijk met Real tegen PSG spelen in CL

19.43 uur: Karim Benzema weet nog niet helemaal zeker of hij dinsdagavond met Real Madrid kan uitkomen in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. „Het voelt steeds beter”, zei de spits voor de laatste training voor het eerste duel tussen beide clubs in de achtste finales. „We gaan zo trainen en dan kijk ik dinsdag hoe ik me voel. Daarna nemen we een beslissing.”

Benzema staat al drie weken aan de kant met een spierblessure. „Maar hij is geen nieuwe speler die zich moet aanpassen”, zei trainer Carlo Ancelotti. „Hij moet maar zeggen of hij er klaar voor is.” Voor de geblesseerde verdediger Sergio Ramos van PSG komt het duel met de club waarvoor hij ruim vijftien jaar speelde te vroeg. De Braziliaan Neymar lijkt wel op tijd hersteld van een enkelblessure.

Helmond Sport krijgt drie strafpunten en zakt naar laatste plaats

18.18 uur: Helmond Sport krijgt definitief drie punten in mindering. De club is akkoord gegaan met een voorstel van de aanklager betaald voetbal en is nu de nieuwe hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Helmond Sport weigerde op 14 januari de uitwedstrijd tegen FC Emmen te voetballen. Maar volgens de KNVB kon de club onvoldoende bewijzen dat veel spelers besmet waren met het coronavirus.

Wedstrijden worden alleen uitgesteld als clubs vanwege corona minder dan 13 speelgerechtigde spelers of geen keeper meer hebben. Dat heeft Helmond Sport onvoldoende kunnen aantonen.

Geblesseerde Grealish mist uitduel van City met Sporting in CL

17.04 uur: Trainer Pep Guardiola kan dinsdagavond geen beroep doen op Jack Grealish tijdens de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal in de achtste finales van de Champions League. De aanvallende middenvelder kampt met een blessure aan een scheenbeen. Ook Cole Palmer en Gabriel Jesus ontbreken in Lissabon.

Guardiola leidde City al drie keer naar de landstitel. De Spaanse trainer heeft de huidige koploper van de Premier League nog niet aan de felbegeerde winst van de Champions League kunnen helpen. Manchester City verloor afgelopen seizoen van Chelsea in de finale van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal (0-1).

„Natuurlijk willen we de Champions League graag winnen”, zei Guardiola op een afsluitende persconferentie voor de uitwedstrijd tegen de kampioen van Portugal. „Maar het wordt toch lastig om het beter te doen dan vorig seizoen. Sporting is ook een goede tegenstander. Anders overleef je geen poule met Ajax en Borussia Dortmund. Dat zijn sterke ploegen.”

Brazilië en Argentinië moeten gestaakte duel overspelen

16.36 uur: Het vorig jaar op 5 september gestaakte duel tussen Brazilië en Argentinië in de WK-kwalificatie moet worden overgespeeld. Wereldvoetbalbond FIFA is nog op zoek naar een locatie en tijdstip voor de wedstrijd.

Het duel tussen Brazilië en Argentinië duurde welgeteld zes minuten. Officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit kwamen het veld op om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen. Daarop ontstond er een totale chaos en werd de wedstrijd gestaakt.

De FIFA heeft de Argentijnse voetballers Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero een schorsing van twee duels opgelegd. Zij zouden zich niet aan coronaregels hebben gehouden.

Brazilië kreeg een boete opgelegd van ruim 500.000 euro, voor de chaos die uitbrak en het staken van de wedstrijd. Argentinië moet de FIFA bijna 200.000 euro betalen vanwege het overtreden van veiligheidsregels. Brazilië en Argentinië hebben zich al voor het WK in Qatar geplaatst.

Aanklager onderzoekt stilgelegde wedstrijd FC Den Bosch

15.51 uur: De aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek ingesteld naar de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag. Volgens een woordvoerder van de KNVB worden verklaringen opgevraagd bij de betreffende partijen en op basis daarvan beslist de aanklager of de thuisclub een straf krijgt.

Scheidsrechter Laurens Gerrets legde het duel in stadion De Vliert in Den Bosch vorige week kort na rust tijdelijk stil, nadat een supporter een glas bier op het veld had gegooid. Dat gebeurde nadat Gerrets de Bossche middenvelder Barry Maguire met twee gele kaarten van het veld had had gestuurd. Volgens een woordvoerster van Den Bosch reageerde het publiek daarop. „Dit is niet goed, maar het gebeurde niet massaal of langdurig.”

Op videobeelden was duidelijk te zien welke supporter met bier gooide. Diegene heeft zichzelf direct gemeld bij de club en krijgt een stadionverbod. Daarnaast heeft nog één toeschouwer op de tribune zich misdragen bij Den Bosch - ADO. De Brabantse club staat op de veertiende plaats in de eerste divisie.

Italië wil Serie A-duels uitstellen voor WK-kansen nationaal team

15.50 uur: De Italiaanse voetbalbond wil dat de dertigste speelronde van de Serie A wordt uitgesteld. Dat zou bondscoach Roberto Mancini meer tijd geven om de nationale ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op de play-offs voor deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar.

De dertigste speelronde van de Serie A staat voor 19 en 20 maart op de kalender. Italië neemt het op 24 maart op tegen Noord-Macedonië in de halve finales van de play-offs. Bij winst volgt vijf dagen later een beslissend duel met Portugal of Turkije.

Italië is de regerend Europees kampioen, maar miste het laatste WK in 2018 in Rusland.

Turncoach Wiersma aan de slag bij Duitse bond

15.18 uur: Bijna een jaar nadat hij zijn functie als bondscoach van de Nederlandse turnsters neerlegde, gaat Gerben Wiersma weer aan de slag in het turnen. De 44-jarige Fries wordt bondscoach van de Duitse turnsters.

„Hier staat een zeer sterk team met potentie”, zegt Wiersma op de website van de Duitse bond. Hij gaat de turnsters voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In augustus van dit jaar vinden in München de EK turnen plaats.

De Fries stopte in maart vorig jaar, vier maanden voor de Spelen van Tokio, als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Hij werkte sinds 2008 bij gymnastiekbond KNGU, waarvan de laatste acht jaar als bondscoach van de vrouwen.

Wiersma was een van de Nederlandse turncoaches die in de zomer van 2020 in opspraak kwam vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) sprak hem in eerste instantie vrij, maar na beroep werd hij in oktober alsnog schuldig bevonden aan gedragingen in de periode 2010-2011 die onder de noemer grensoverschrijdend gedrag vallen. Wiersma kreeg echter geen straf, naar eigen zeggen omdat hem „slechts in zeer beperkte mate” iets kon worden verweten. Enkele oud-turnsters hadden Wiersma beschuldigd van onder meer schelden en het maken van kwetsende opmerkingen.

De afgelopen maanden vertrokken ook technisch directeur Mark Meijer en Bram van Bokhoven, de bondscoach van de mannenploeg, bij de KNGU.

Helmond Sport stelt trainer Boessen op non-actief

15.09 uur: Helmond Sport heeft hoofdtrainer Wil Boessen op non-actief gezet. De Limburger stond nog tot aan het einde van het volgende seizoen onder contract bij de huidige nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie.

Sven Swinnen neemt de functie van Boessen voorlopig over. De Belg was assistent-trainer van KV Mechelen, de club waarmee Helmond Sport samenwerkt. De 47-jarige Swinnen was eerder hoofd jeugdopleiding bij KV Mechelen.

Boessen was sinds 2019 hoofdtrainer van Helmond Sport.

Ramos mist Champions League-duel van PSG met oude club Real Madrid

14.57 uur: Sergio Ramos mist dinsdagavond de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen zijn oude club Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De 35-jarige Spaanse verdediger heeft nog te veel last van een kuitblessure.

Ramos stapte afgelopen zomer transfervrij over van Real Madrid naar PSG, maar kwam vanwege verschillende blessures nog nauwelijks in actie voor de club uit Parijs. De ervaren verdediger droeg ruim vijftien jaar het shirt van Real en speelde ruim zeshonderd duels voor de Spaanse grootmacht.

Neymar is dinsdag mogelijk wel inzetbaar voor PSG. De Braziliaan is na lange afwezigheid hersteld van een enkelblessure en trainde maandag voluit mee met zijn ploeggenoten. Georginio Wijnaldum vierde afgelopen vrijdag al zijn rentree na een enkelblessure. Hij mocht invallen tijdens het gewonnen competitieduel met Stade Rennes (1-0).

De 18-jarige Xavi Simons maakte deel uit van de basisformatie van PSG voor het duel met Stade Rennes.

Barcelona voorlopig zonder geblesseerde Araujo

13.39 uur: FC Barcelona is verdediger Ronald Araujo mogelijk voor langere tijd kwijt. De Uruguayaanse international heeft zondag een kuitblessure opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (2-2).

Araujo werd tijdens het duel in de rust gewisseld nadat hij een tik had gekregen. De vaste waarde in de ploeg van trainer Xavi mist zo goed als zeker de confrontatie in de Europa League komende donderdag met de Italiaanse club Napoli. Wellicht komt de wedstrijd tegen Valencia op zondag in de Spaanse La Liga ook te vroeg.

Newcastle-aankoop Trippier uitgeschakeld met voetbreuk

12.53 uur: De Engelse degradatiekandidaat Newcastle United moet winteraanwinst Kieran Trippier voorlopig missen vanwege een gebroken voet. Die liep de 31-jarige Engelsman zondag op in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Aston Villa, waarin de verdediger het enige doelpunt maakte. De nummer 17 van de Premier League maakte niet bekend hoe lang Trippier niet kan voetballen.

De Engelse international kwam afgelopen transferperiode over van Atlético Madrid, als eerste grote aankoop sinds de club in oktober werd overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. In de eerste vier competitiewedstrijden waarin hij meespeelde, won Newcastle drie keer. Trippier scoorde zelf twee keer.

Newcastle is dankzij de goede resultaten van de afgelopen weken uit de degradatiezone geklommen.

Tsjech Hirt grijpt macht in wielerronde Oman

12.53 uur: De Tsjechische wielrenner Jan Hirt heeft in de vijfde en voorlaatste etappe van de Ronde van Oman de macht gegrepen. De renner van Intermarché-Wanty plaatste in de laatste kilometer van de steile slotklim naar Jabal Al Akhdhar een versnelling die zijn medevluchters te machtig was. Hirt won met 39 seconden voorsprong op de Fransman Kevin Vauquelin en 48 tellen op diens landgenoot Élie Gesbert.

Hirt nam door de ritwinst de leiderstrui over van de Deen Anthon Charmig. Het gat naar de nummer twee in het algemeen klassement, de Italiaan Fausto Masnada, is 1 minuut. De Portugees Rui Costa staat derde op 1.16. De Ronde van Oman eindigt dinsdag met een vlakke rit.

De 31-jarige Hirt moest lang wachten op een nieuwe wielerzege. Zijn vorige overwinning dateerde van 5 jaar en 220 dagen geleden, toen hij de beste was in de Ronde van Oostenrijk.

Higuita weer Colombiaans kampioen wielrennen

10.38 uur: Sergio Higuita heeft voor de tweede keer de Colombiaanse titel op de weg veroverd. De renner van Bora-hansgrohe, een erkend klimmer, trok op 20 kilometer van de finish ten aanval en soleerde naar de zege in Pereira. Hij kwam bijna een minuut eerder binnen dan Yeison Rincón, die tweede werd. Esteban Chavez passeerde de meet als derde.

„Het is een droom opnieuw nationaal kampioen te zijn en de kampioenstrui dit jaar te dragen”, aldus Higuita in een reactie op de website van Bora-hansgrohe. „Het team heeft zijn best gedaan om me voor te bereiden op deze race en ik ben er trots op dit terug betalen met deze speciale overwinning. Het was een lastig parcours, maar ik had de goede benen.”

Rojer pakt in Dallas zijn dertigste dubbeltitel

10.28 uur: Jean-Julien Rojer heeft zijn dertigste ATP-titel in het dubbelspel veroverd. De 40-jarige Nederlandse dubbelspecialist won met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador het toernooi van Dallas.

Het als eerste geplaatste koppel was in de finale te sterk voor de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland: 7-6 (4) 6-4. Het betekende de eerste titel voor Rojer en Arévalo als koppel. Ze spelen sinds begin dit jaar samen. Op de Australian Open moesten ze het in de eerste ronde afleggen tegen Botic van de Zandschulp en Robin Haase.

Daviscup-captain Paul Haarhuis heeft Rojer niet opgeroepen voor de ontmoeting van volgende maand met Canada. De Nederlandse tennissers hopen zich dan te plaatsen voor de Daviscup Finals van eind dit jaar. De selectie van Haarhuis bestaat uit Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.

Winst voor Van de Zandschulp en Griekspoor op tennisranglijst

09.37 uur: De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn na het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam geklommen op de wereldranglijst. Beiden haalden in Ahoy de tweede ronde. Het leverde Van de Zandschulp één plek winst op (van 51 naar 50) en Griekspoor steeg twee plaatsen, naar de 60e positie.

Voor de 25-jarige Griekspoor betekent dat zijn hoogste ranking ooit. De Noord-Hollander drong afgelopen najaar de top 100 binnen door vijf challengers op rij te winnen.

Van de Zandschulp (26) evenaarde met de 50e plek zijn hoogste positie op de wereldranglijst. Hij nam die plek onlangs ook al in. In de top 10 veranderde niets. De 21-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime, die in Ahoy zijn eerste ATP-titel veroverde, bleef op de negende plaats staan.

Bij de vrouwen klom Anett Kontaveit uit Estland met winst van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg van de negende naar de zesde plaats. De Nederlandse tennisster Arantxa Rus zakte van 63 naar 68.

Boston Celtics winnen achtste duel op rij

09.36 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun reeks overwinningen in de NBA uitgebreid. Die staat nu op acht. In de thuiswedstrijd tegen Atlanta Hawks, nummer 10 van de oostelijke divisie, werd het 105-95. Boston heeft nu twintig van de laatste dertig duels in eigen huis gewonnen. De ploeg staat zesde in het oosten.

Jayson Tatum maakte 38 punten voor Boston, het hoogste aantal van de wedstrijd. Bij Atlanta wist Trae Young 30 punten te maken.

Tatum zei dat de reeks overwinningen komt doordat de spelers van het team nu fit zijn. „Dat zat ons in het begin van het seizoen in de weg. Dit seizoen heeft goede en slechte dingen, maar we mogen de doelen die we willen bereiken niet uit het zicht verliezen. We proberen dit vol te houden.”

In het enige andere duel in de NBA won Minnesota Timberwolves met 129-120 van Indiana Pacers.