Spektakel in Tirreno: Roglic wint, Van Aert valt en Van der Poel moet lossen

Op 35 kilometer voor de meet barstte de koers open. Alaphilippe testte zijn benen en Van Aert kon vlotjes volgen. Van der Poel moest echter passen. Niet veel later moest ook Tom Pidcock lossen, die vorige week nog Strade Bianche op zijn naam wist te schrijven.

Jumbo-Visma zat in de kopgroep weer goed vertegenwoordigd om Van Aert en Roglic te ondersteunen. Van der Poel moest ondertussen nog een keer lossen. In de slotfase van de koers kwam hij toch weer terug, net als Biniam Girmay en Pidcock. Filippo Ganna, leider in de koers, moest wel definitief passen.

Valpartij Van Aert en Pidcock

Ondertussen waren Van Aert en Roglic aan het afspreken welke Jumbo-troef uitgespeeld zou worden, maar dat hoefde enkele minuten later niet meer. Pidcock kwam ten val door - zo op het oog - Van Aert en beide toprenners kwamen ten val. De Belg gaf daarna de Brit wel een hand, maar vooral Pidcock leek veel pijn te hebben. Wel stapten ze allebei weer op de fiets.

„We gingen voor een resultaat vandaag, maar ik was niet de aangewezen man”, zei Roglic, die in de Tirreno eerder dan verwacht zijn rentree maakt na een schouderoperatie. „Dat was Wout, maar hij had pech.”

Van der Poel had ’niet de benen’

In de laatste kilometer reed Lorenzo Fortunato weg, maar ver kwam hij niet. Wilco Kelderman controleerde namens Jumbo-Visma. Roglic zat op 300 meter voor de meet op kop, het werd een sprint tussen grote klassementsmannen. Uiteindelijk versloeg Roglic Alaphilippe in de spurt bergop.

Primoz Roglic is back.

Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) was mee in de eerste groep en kon zo de leiderstrui veroveren ten koste van Ganna voor wie de klim te machtig was. „Onderweg had ik nog het idee dat de klim te steil was om mee te doen voor de rit. Ik dacht er vooral aan om zo min mogelijk tijd te verliezen”, vertelde Kämna.

Van der Poel meldde zich bij Eurosport. „De benen waren niet goed genoeg. Maar ik ben hier om op te bouwen”, zei de Nederlander, die mikt op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vrijdag volgt een zware bergrit. De Tirreno eindigt zondag.