Spektakel in Tirreno: Roglic wint, Van Aert valt en Van der Poel moet lossen

Door onze Telesportredactie

Primoz Roglic wint knap etappe 4 Ⓒ ANP/HH

De vierde etappe in de meerdaagse rittenkoers Tirreno-Adriatico is een prooi geworden voor Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. De Sloveen versloeg in de sprint bergop Julian Alaphilippe en Adam Yates. Wilco Kelderman werd vierde.Wout van Aert kwam in de slotkilometers ten val, terwijl er voor Mathieu van der Poel slechts een bijrol was.