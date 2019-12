Ihattaren is blij met vakantie na turbulent 2019

Mohamed Ihattaren is de laatste tijd trefzeker voor PSV. De spelmaker zoekt de camera’s op na zijn doelpunt tegen PEC Zwolle. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Een tikje naar links. En de bal dan achteloos, een beetje onder het lichaam vandaan, in de kruising planten. „Het zag er simpel uit? Zo hoort het”, lacht Mohamed Ihattaren over de wijze waarop hij PSV tegen PEC Zwolle (4-1) weer op het juiste pad bracht met zijn 2-1. Dat PSV bij de hand genomen wordt door een jongen van 17 jaar oud, ook al is hij een exceptioneel talent, zegt veel.