De race in 2021: gekkenhuis in Jeddah, Hamilton knalt achterop bij Verstappen

Het raceweekeinde op het stratencricuit van Jeddah, waar de voorlaatste race van het seizoen werd verreden, stond bol van het spektakel. Op zaterdag begon het al. Heel Formule 1-minnend Nederland zat op het puntje van de stoel, omdat elke misstap in deze fase van het kampioenschap cruciaal kon zijn. Max Verstappen leek in de ultieme slotfase van de kwalificatie een belangrijke slag te slaan en was met een fenomenaal rondje op weg naar pole position. In de laatste bocht ging het echter mis. De Nederlander verloor de controle over zijn Red Bull-auto en vloog de muur in.

Weg pole. Weg kampioenschap. Tenminste, zo leek het... Verstappen moest de race door zijn fout vanaf plek drie beginnen, achter Valtteri Bottas en polesitter Lewis Hamilton, die sowieso uitstekend op dreef was in de slotfase van het seizoen. De Nederlander hield echter geloof en stapte op zondag met het mes tussen de tanden in zijn wagen. Wat volgde was een knotsgekke race van ruim twee uur, waarin van alles gebeurde.

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar meermaals tegen op Jeddah Corniche Circuit. Ⓒ ANP/HH

Allereerst scheelde het bij de start weinig of de zich verremmende Sergio Pérez knalde in de eerste bocht op Verstappen. Gelukkig liep het met een sisser af. In de tiende ronde was het Mick Schumacher die in de muur belandde. Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas doken direct de pit in voor nieuw rubber, Verstappen buiten bleef. Het bleek een goede keuze van de Nederlander, want drie ronden later werd de rode vlag gehesen en mocht Verstappen bij de voorbereiding op de herstart ’gratis’ nieuwe banden laten monteren.

Vanaf ’pole’ kwam Verstappen echter niet goed weg. Hamilton snelde hem direct voorbij, maar de Nederlander hield in bocht één zijn poot stijf. Daarbij sneed hij echter wel de baan af. Door een nieuwe crash werd door de wedstrijdleiding opnieuw een herstart afgekondigd. Michael Masi kwam op dat moment met een veelbesproken voorstel aan Red Bull, waarbij hij vroeg of het team het goed vond om Verstappen terug te zetten naar plek drie, achter Hamilton en Ocon, die de Brit in alle chaos was voorbijgesneld. Red Bull stemde schoorvoetend in.

Bij de derde staande start van de avond schoot Verstappen als een duveltje uit een doosje en knalde hij met een adembenemende inhaalactie in een ruk van plek drie naar één. In de 37e ronde doemde Hamilton echter weer op en kwamen de Nederlander en de Brit elkaar opnieuw tegen in bocht één. Verstappen behield de leiding, maar deed dat volgens de wedstrijdleiding wel op onreglementaire wijze, waarop hij zijn leidende positie moest afstaan aan Hamilton. Op het moment van de ’overdracht’ knalde Hamilton achterop bij Verstappen. Even later ging het wel goed. De sluwe Red Bull-rijder pakte de leiding in de eerste de beste bocht echter weer terug.

Lewis Hamilton won uiteindelijk in Jeddah, Max Verstappen werd tweede. Ⓒ ANP/HH

Mede door een tijdstraf en een (niet al te nette, maar onbestrafte) inhaalactie, ging de overwinning uiteindelijk toch naar Hamilton, die de WK-stand daarmee gelijk trok. Een week later volgende andermaal een krankzinnige race, waarin het uiteindelijk Verstappen was die in de allerlaatste ronde de wereldtitel pakte.

Bottas was in Jeddah de derde man op het podium. Luttele meters voor de finish snelde de Fin van Mercedes langs de sterk rijdende Ocon, die na het passeren van de meet uit pure woede bijna het stuur van zijn Alpine-bolide kapotsloeg.