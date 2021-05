Zien: Bellator-vechter Michael Page breekt met verwoestende trap neus van tegenstander

Op het moment dat Anderson zijn gezicht even niet verdedigde, rook Page direct zijn kans. Met een perfect getimede high-kick met zijn linkervoet richting het gezicht van zijn tegenstander kreeg Page de Amerikaan op zijn knieën.

Anderson wilde niets van opgeven weten, maar de arts besloot dat het onverantwoord was om het gevecht verder te laten gaan. Uit de toegetakelde neus van Anderson spoot ondertussen bloed.

Page had na zijn overwinning lovende woorden voor de taaiheid van zijn tegenstander en daagde hem meteen uit voor een re-match. Of die er ook daadwerkelijk gaat komen, is nog niet bekend.