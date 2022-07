Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-vedette verweert zich na onopvallende start op EK Martens verdedigt zich: ‘Dan zie je ook een betere Lieke’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Lieke Martens is nog niet zo belangrijk als op andere eindtoernooien. Ⓒ Pro Shots

MANCHESTER - Er is tijdens het EK in Engeland al zoveel gebeurd rondom Oranje dat de naam van Lieke Martens nog amper is gevallen. De sterspeelster speelde tot dusver ook een minder prominente rol dan we van haar gewend zijn. De flitsende dribbels bleven uit, al werkte de 29-jarige Limburgse hard en was ze wel degelijk van waarde. Toch voelt de 138-voudig international zich geroepen om zich te verdedigen