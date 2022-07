Bernie Ecclestone komt terug op uitspraken over Poetin: ’Gezegd zonder nadenken’

„Mensen zeggen soms dingen zonder erbij na te denken. Waarschijnlijk was dat bij mij ook zo”, verklaarde Ecclestone, die het inmiddels duidelijk was geworden dat veel mensen meenden dat hij de Russische inval in Oekraïne verdedigde. „Maar dat doe ik zeker niet.” Hij verwees naar de Tweede Wereldoorlog die hij bewust meemaakte. „Ik weet hoe het voelt en leef mee met de mensen in Oekraïne, die moeten lijden voor iets dat ze niet gedaan hebben. Het spijt me als ik iemand gekwetst heb, dat was niet mijn bedoeling.”

De huidige bazen van de Formule hadden eerder al verklaard dat de uitspraken van de voormalig topman „zeer duidelijk in tegenspraak zijn met de moderne waarden van onze sport.”