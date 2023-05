Opmerkelijk: Team IKO verhuurt olympisch kampioene Esmee Visser

Visser traint komend jaar namelijk mee met de talentenploeg Team Frysk in Leeuwarden en zal daar het programma van trainer Siep Hoekstra volgen. Financieel en medisch krijgt ze wel de ondersteuning van Team IKO. De drie partijen hopen op deze manier de „oude Esmee” te hervinden.

„Na uitvoerige evaluatie van de afgelopen seizoenen denken wij dat een totaal nieuwe omgeving en een drastische koerswijziging kan zorgen voor een nieuwe impuls in de carrière van Esmee”, zo klinkt het vanuit Team IKO. „Met Team Frysk is een omgeving gevonden waar op vele fronten een frisse start kan worden gemaakt. Esmee kan met trots terugkijken op reeds behaalde prestaties uit het verleden. Ze heeft de liefde voor de schaatssport niet verloren en heeft het afgelopen seizoen ook bij vlagen weer momenten gevoeld van de „oude Esmee.” Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze unieke stap een mooie situatie hebben gecreëerd waarbij Esmee de volgende stap kan zetten.”

Visser zelf zegt over haar opmerkelijke stap. „Ik ben ervan overtuigd bij Team Frysk met veel plezier weer meer puzzelstukken te kunnen leggen richting het gevoel van mijn succesjaren. In deze route staan plezier en gevoel centraal. Ik kijk er naar uit om mijn expertise en ervaringen te delen met mijn jonge teamgenoten bij Team Frysk en ga mijn uiterste best doen om er iets heel moois van te maken.”