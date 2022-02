VIDEO Relay-mannen laten zich ook in B-finale foppen in slotfase

De vijfde plaats was het maximaal haalbare voor de relayploeg, maar ook . De Nederlandse mannen stelden vrijdag flink teleur in de halve finale. Enkele ronden voor het einde zat de ploeg van Jeroen Otter nog op rozen, mede door een ijzersterke beurt van Sjinkie Knegt. In de ultieme slotfase zag slotrijder Itzhak de Laat echter nog twee tegenstanders voorbijsteken, waardoor naast een finaleticket werd gegrepen.

Canada veroverde het goud vlak voor Zuid-Korea en Italië.

Itzhak de Laat wordt na zijn teleurstellende optreden getroost door Sjinkie Knegt. Ⓒ RENE BOUWMAN

In aanloop naar de wedstrijd droomden de Oranje-mannen nog stiekem van een stunt, zoals vier jaar geleden in Pyeongchang gebeurde met de vrouwenploeg. Dankzij een overwinning (in een wereldrecord) in de B-finale en straffen in de A-finale werd destijds door Suzanne Schulting & co een niet meer verwachte bronzen medaille gepakt.

