Engelse voetbalbond roept ’Super League-clubs’ ter verantwoording: ’Was onaanvaardbaar’

„Zodra we de vereiste informatie hebben, gaan we overwegen welke passende maatregelen we moeten nemen”, aldus de FA. „Het is duidelijk dat wat er is gebeurd onaanvaardbaar was, en voor grote schade had kunnen zorgen bij clubs op elk niveau van het Engelse voetbal.”

De voetbalbond gaat ook bespreken hoe kan worden voorkomen dat nieuwe projecten zoals de Super League „nu en in de toekomst” alsnog van de grond komen.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur hadden hun deelname aan de Super League toegezegd. Ze trokken zich enkele dagen na de bekendmaking van de plannen terug na felle protesten.