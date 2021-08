Botic van de Zandschulp nadert Tallon Griekspoor als beste Nederlander

Door onze Telesportredactie

Botic van de Zandschulp Ⓒ BSR Agency

LONDEN - Botic van de Zandschulp is zijn landgenoot Tallon Griekspoor tot op elf plaatsen genaderd op de wereldranglijst. Griekspoor is in de lijst van deze week met de 110e plaats nog altijd de best geklasseerde Nederlander. Van de Zandschulp steeg zes plaatsen en staat nu op plek 121.