Droogte bij Danilo: ’Misschien leg ik mezelf te veel druk op’

FC Twente-spits Danilo baalt van de remis tegen Sparta. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - FC Twente-spits Danilo was in de eerste maanden van dit seizoen een revelatie. De Ajax-huurling maakte indruk en voerde met elf goals in de eerste dertien speelronden de topscorerslijst aan. Sindsdien is er flink de klad in gekomen. Danilo staat al zes duels droog en heeft VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis (twintig goals) een enorme kloof zien slaan in het topscorersklassement.