Griekspoor door in Marrakech, pijnlijk verlies Van de Zandschulp; duo in dubbelspel uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp slaagde er niet in de laatste acht te bereiken. De nummer 31 van de wereld, als derde geplaatst, verloor na een partij van ruim 2,5 uur in drie sets van de Australiër Christopher O'Connell: 7-6 (8) 4-6 0-6.

Griekspoor had het niet gemakkelijk tegen de nummer 157 van de wereld. Hij verloor de eerste set vrij kansloos met 6-1, maar hij richtte zich op en won de volgende twee bedrijven.

Het was een partij waarin de tennissers elkaar veelvuldig braken. Griekspoor wist zes keer de servicegame van zijn tegenstander af te pakken. In de derde set liep hij uit naar een voorsprong van 4-1, maar liet hij Ymer toch weer terugkomen tot 5-4. Uiteindelijk wist Griekspoor, als vierde geplaatst, de wedstrijd naar zich toe te trekken door zijn eigen opslagbeurt te winnen. In de kwartfinale treft de Nederlander de Spanjaard Roberto Carballés Baena.

Van de Zandschulp

Van de Zandschulp - dit toernooi met Paul Haarhuis als coach bij zich - kwam in de eerste set met 5-0 achter, maar vocht zich terug en won zelfs de tiebreak. Het betekende niet dat de Nederlander beter ging spelen.

In de tweede set werd hij meteen gebroken en kon hij zelf geen break terug forceren. In de derde set ging hij er met 6-0 af.

Dubbelspel

Van de Zandschulp en Griekspoor kwamen samen ook nog in actie in het dubbelspel. Ze zijn er daar niet in geslaagd de halve eindstrijd te bereiken. De twee beste tennissers van Nederland, in het enkelspel, verloren in de kwartfinales met 7-6 (3) 4-6 10-8 van de Indiërs Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan.

In de beslissende matchtiebreak, een tiebreak tot de 10 punten, benutten de Indiërs hun derde wedstrijdpunt. Ze hadden in de eerste ronde al de als eerste geplaatste Matwé Middelkoop, die een koppel vormde met Marcel Granollers uit Spanje, uitgeschakeld.