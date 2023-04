Griekspoor na merkwaardige wedstrijd door in Marrakech, pijnlijk verlies Van de Zandschulp

Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor Ⓒ ANP/HH

MARRAKECH - Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het graveltoernooi in het Marokkaanse Marrakech. De nummer 35 van de wereld ontdeed zich in de tweede ronde in drie sets van de Zweed Elias Ymer: 1-6 6-3 6-4.