Fortuna deelt forse dreun uit aan Sparta

Wel heeft Sparta dinsdag nog het ’inhaalduel’ van zes minuten tegen Vitesse voor de boeg, waar de Rotterdammers een 1-0 voorsprong verdedigen. Het duel werd begin maart in de slotfase gestaakt bij die stand, nadat Vitesse-supporters rommel op het veld gooiden. Sparta wilde de wedstrijd toen niet uitspelen, officieel omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, maar trainer Fraser erkende, dat het ook meespeelde, dat zijn ploeg niet meer de juiste concentratie en focus had om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Als het Sparta na de uitglijder in Limburg lukt de zes minuten in Arnhem goed door te komen, dan komen de Rotterdammers op 25 punten en dat is nog altijd een punt minder dan Fortuna.

Sparta had in de aanloop naar de degradatiekraker niets aan het toeval overlaten en was een dag eerder naar Limburger vertrokken om zich in een hotel voor te bereiden op het belangrijke duel.

Vroege voorsprong

In vergelijking met het duel in de Johan Cruijff ArenA, waar Sparta een nipte 2-1 nederlaag leed tegen Ajax, had Fraser geen basisplaatsen ingeruimd voor Vito van Crooy, die niet helemaal topfit was, en Laurent Jans. Lennart Thy en Younes Namli verschenen in Sittard wel aan de aftrap.

Met meer dan 10.000 supporters, die zich goed lieten horen, was het Fortuna Sittard Stadion goed gevuld. Het uitvak was helemaal uitverkocht. Voortgestuwd door het thuispubliek begon Fortuna met veel energie aan de wedstrijd en binnen 10 minuten stond de thuisploeg op voorsprong. Mats Seuntjens krulde een vrije trap om de Sparta-muur in het doel van Maduka Okoye, die compleet verrast leek, dat de vrije trap al werd genomen en totaal niet reageerde. Meteen na de achterstand moest bij Sparta Mario Engels als vervangen worden door Adrian Dalmau.

Fortuna was in de eerste helft de bovenliggende partij en voetbalde gemakkelijker dan Sparta. In vergelijking met het 1-1 gelijkspel in de Galgenwaard had trainer Sjors Ultee zijn team op drie posities aangepast. Ben Rienstra en George Cox ontbraken door een blessure en werden vervangen door Tesfaldet Tekie en Ivo Pinto, terwijl in de spitspositie Charlison Benschop plaats moest maken voor Paul Gladon.

Lijdensweg Sparta

Gladon bewees zijn waarde door na goed voorbereidend werk van Zian Flemming tien minuten voor rust de 2-0 binnen te komen. Sparta kon daar allemaal weinig tegenover stellen. De eerste de beste grote kans voor de Spartanen leek de aansluitingstreffer op te leveren op slag van rust, maar het kopdoelpunt van Bart Vriends werd na interventie van VAR Pol van Boekel afgekeurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, omdat de doelpuntenmaker shirtjetrek had gedaan bij bewaker Seuntjens. Daarbij werd buiten beschouwing gelaten, dat in eerste instantie Seuntjens ook het shirt van Vriends vastgreep.

Zonder aansluitingstreffer maar met Vito van Crooy en Laurent Jans ging Sparta na rust op jacht naar een goal. Veel leverde dat niet op. De nauwkeurigheid in het spel was ver te zoeken in de Fortuna-defensie, samen met SC Cambuur de meest gepasseerde verdediging in de Eredivisie dit seizoen, hield het eenvoudig droog. Het verzet van Sparta werd definitief gebroken, toen Gladon, de ex-Spartaan in dienst van Fortuna, in de 77e minuut de 3-0 binnenkopte uit een hoekschop van Seuntjens. Namens Sparta was Lennart Thy daarna nog dicht bij een eretreffer, maar de goed keepende Yanick van Osch voorkwam die. Het slotakkoord was voor Flemming die een kopbal op de lat zag eindigen.

