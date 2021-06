Sport Kort: Clippers kan uitschakeling voorkomen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IJshockey: Tampa Bay Lightning wint eerste duel Stanley Cup

09.18 uur: Tampa Bay Lightning heeft het eerste duel met Montreal Canadiens in de NHL-finale om de Stanley Cup gewonnen. Voor eigen publiek in Florida was de regerend kampioen van de Noord-Amerikaanse topcompetitie met 5-1 te sterk voor de recordkampioen van de NHL.

Vorig jaar won Tampa Bay Lightning de Stanley Cup door Dallas Stars met 4-2 te verslaan. De finaleserie werd toen op neutraal terrein gespeeld, in de Canadese stad Edmonton. Publiek was vanwege de coronapandemie niet welkom. Nu zat de Amalie Arena in Tampa vol met enthousiaste ijshockeyfans. „De sfeer was geweldig”, zei Blake Coleman van de thuisploeg.

Tampa Bay Lightning nam in de eerste periode de leiding en liep in de laatste periode weg bij Montreal Canadiens, onder meer via twee treffers van de Rus Nikita Kucherov. De Canadiens wonnen de Stanley Cup al 24 keer, voor het laatst in 1993. Tampa Bay Lightning mocht de grote trofee twee keer in de prijzenkast zetten, in 2004 en 2020.

Basketbal: LA Clippers voorkomt uitschakeling in play-offs

09.17 uur: Los Angeles Clippers staat op de rand van uitschakeling, maar ze hebben wel een zesde duel afgedwongen in de play-offs van de NBA tegen Phoenix Suns. De Clippers wonnen in Phoenix de vijfde wedstrijd uit de best-of-sevenserie met 116-102 en brachten hun achterstand terug tot 3-2.

De Suns hadden voor eigen publiek hun eerste kans om het kampioenschap in de Western Conference binnen te halen. De thuisclub keek echter vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Paul George was met 41 punten en dertien rebounds de uitblinker bij de Clippers. Bij Phoenix Suns moest het vooral komen van Devin Booker (31 punten) en Chris Paul (22).

Woensdag treffen beide clubs elkaar voor de zesde keer in deze serie, dan weer in Los Angeles. Phoenix Suns wist vorige week één van de twee wedstrijden in LA te winnen. De Clippers versloegen Dallas Mavericks in de eerste ronde van de play-offs met 4-3, in de tweede ronde waren ze met 4-2 te sterk voor het favoriete Utah Jazz.