Rahm na toernooiwinst: ’Dacht aan mijn zoontje’ Rory McIlroy voltooit opmerkelijke trilogie

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Rory McIlroy poseert met de trofee. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Rory McIlroy moest de winst in het slottoernooi aan Jon Rahm laten, maar de 33-jarige Noord-Ier was toch dé grote winnaar in Dubai. Hij greep de eindzege van de DP World Tour, waarmee McIlroy een opmerkelijke trilogie voltooide. Eerder dit jaar was hij ook al de koning van de PGA Tour (FedeExCup), en tevens is hij de nummer één van de wereldranglijst.