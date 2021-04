Leeuwarden geeft SC Cambuur helikoptervlucht cadeau

„Supporters kunnen zwaaiend met vlaggen en wuivend in Cambuurshirt vanuit hun eigen tuin of vanaf hun eigen balkon de spelers feliciteren. Op deze manier kunnen we met zo veel mogelijk mensen op een veilige manier het kampioenschap vieren”, aldus de gemeente Leeuwarden. De helikoptervlucht is gepland voor zaterdag 1 mei.

Cambuur stelde afgelopen weekeinde promotie veilig. In maart vorig jaar was de club daar ook al dichtbij. De competitie werd toen vanwege het coronavirus voortijdig afgebroken en niet meer hervat. Cambuur had een grote voorsprong op de concurrentie en kon maar moeilijk begrijpen dat de KNVB ervoor koos geen clubs te laten promoveren en degraderen.