Wat staat turncoach Vincent Wevers te wachten?

Darts

Infiltratie in dartswereld: Nederlanders benaderd door matchfixers

Het Openbaar Ministerie heeft „meerdere signalen” ontvangen dat er in het darten sprake is van matchfixing. Een onderzoek loopt inmiddels, bevestigde het OM berichtgeving door de NOS. Die liet twee darters, Niels Zonneveld en Maik Kuivenhoven, vertellen over hun ervaringen. In totaal zouden zeker ze...