Van Vleuten blijkt te kloppen op haar terrein én haar verjaardag

Op de ruim zeventien kilometerlange slotklim moest de jarige Van Vleuten (40) de Zuid-Afrikaanse laten rijden. Moolman-Pasio zette de wereldkampioen op 26 tellen in de rit en heeft door de bonificaties nu dertig seconden voorsprong.

Dat lijkt een veilige marge met het oog op de slotrit van zondag naar Genève, die op papier een stuk eenvoudiger is. Het is maar zeer de vraag of Van Vleuten haar achterstand daar kan ombuigen.

Als dat niet gebeurt zegeviert Van Vleuten voor het eerst sinds mei 2021 niet in het algemeen klassement van een rittenkoers waarin ze start. Destijds werd ze tweede in de Ronde van Burgos. Sindsdien won ze achtereenvolgens de Ladies Tour of Norway, La Vuelta, de Ronde van Valencia, Giro d’Italia Donne, Tour de France Femmes en nogmaals La Vuelta.