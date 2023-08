Wereldtitel Van der Poel op bizarre dag: ’Mathieu is knettergek’

GLASGOW - De klaagzang over het té gevaarlijke parcours zal bij de verliezers nog wel even doorzingen, maar deze WK-wegrace gaat de geschiedenis in als één van de meest sensationele edities ooit. Mathieu van der Poel voelde zich op het bochtige en op en neer gaande stratencircuit in Glasgow als een kind in een speeltuin. Niemand twijfelde er over dat het 28-jarige fenomeen de sterkste was. Op weergaloze wijze soleerde hij naar het voor Nederland langverwachte WK-goud in de wegwedstrijd. En dat na een protestactie, toiletbezoek en keiharde valpartij die heel het feest had kunnen verstieren.

Mathieu van der Poel op het podium na het winnen van de wegrace bij de WK wielrennen. Ⓒ ANP/HH