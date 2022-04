Nederlands talent Ryan Flamingo (19) maakt indruk in Italië

Bij Almere City zullen de beleidsbepalers zich nog weleens achter de oren krabben. Het talent van de in Blaricum geboren voetballer werd al snel herkend. Op zijn zestiende kreeg hij van toenmalig technisch directeur Robert Maaskant zijn eerste contract, maar na het vertrek van de TD kwam Flamingo te bungelen. Ondanks de volgens hem gedane toezegging in de voorbereiding met het eerste te mogen meetrainen, werd hij daarvoor gepasseerd. Daardoor knapte er iets bij de jonge speler, die voor het buitenlands avontuur koos.

Zijn trainer bij Almere City Onder 21, Hedwiges Maduro, reageerde sportief op het vertrek. ’Trots op Ryan. Van de Onder 21 naar een Serie A-club. Hard werken, betaalt zich uit’, schreef de analist van ESPN op Twitter. Het eerste half jaar werd Flamingo door Sassuolo gehuurd, maar de Italianen besloten al snel de optie tot koop te lichten.

In de provincie Modena ontwikkelde de Nederlander zich immers komeetachtig. Zeven wedstrijden voor het einde van de competitie staat Sassuolo op de verdienstelijke achtste plek op de ranglijst, die wordt aangevoerd door de jeugdploeg van AS Roma. Flamingo en zijn ploeggenoten hebben drie punten minder dan Juventus, maar vier punten meer dan AC Milan en zelfs zeven punten meer dan Napoli.

Dat de defensie in het algemeen en Flamingo in het bijzonder aan een topseizoen bezig is, blijkt uit het feit dat Sassuolo het minst aantal tegentreffers van alle achttien clubs incasseerde, 24 in 27 wedstrijden. Maar de Nederlander onderscheidt zich vooral door niet alleen defensief te denken. Met zijn tien doelpunten – verwoestende afstandsschoten, vrije trappen en kopballen uit spelhervattingen – is hij de topscorer van Sassuolo en heeft hij slechts vier treffers minder dan de topscorer van de competitie.

Het wachten is – volgens de sportjournalisten in Italië – op het debuut van Flamingo in Sassuolo 1. En bij de KNVB zullen de ogen van de (bonds)coaches ongetwijfeld op hem zijn gericht, omdat verdedigers die in Italië uitblinken een meerwaarde kunnen zijn.