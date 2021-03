Thiago: coronacrisis op veld psychisch lastig vol te houden

Veel grootheden in de Premier League, onder wie Liverpool-coach Jürgen Klopp, hekelen vooral het overvolle schema dit seizoen. Volgens Thiago is de emotionele impact van de crisis echter vele malen groter.

„Het is moeilijker mentaal dan fysiek”, zegt Thiago, momenteel met Spanje in voorbereiding op kwalificatieduels voor het WK, tegen de Spaanse krant AS. „Je mist de ’boost’ die de fans je geven in de laatste minuten van een wedstrijd. En dat is wat je nodig hebt om fysiek erdoor te komen.”

Verveling

Ook slaat de verveling soms toe, zegt Thiago. „Je kunt iedere dag maar heel weinig doen in de stad. Je vertrekt thuis naar de training en van de training terug naar huis. Je raakt vast in een cyclus.”