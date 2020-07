Sport Kort: Voetbalster Bloodworth pakt met Wolfsburg Duitse beker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Bloodworth pakt met Wolfsburg Duitse beker

19.37 uur: De Nederlandse voetbalster Dominique Bloodworth heeft met haar club VfL Wolfsburg opnieuw de Duitse beker gewonnen. Het is de zesde keer op rij dat haar club de DFB Pokal wint. In Keulen versloeg de bekerhouder SGS Essen in de strafschoppenserie, nadat het duel na 120 minuten 3-3 was geëindigd.

Wolfsburg moest twee keer in de achtervolging. Lea Schüller zetten Essen al in de eerste minuut op voorsprong. Na de gelijkmaker van Pernille Harder in de 11e minuut, kwam Essen enkele minuten later op 2-1 via Marina Hegering. Het lukte Wolfsburg pas ver in de tweede helft gelijk te komen door Anna Blässe.

Bloodworth leek Wolfsburg vlak voor tijd naar de winst te leiden, maar Irini Ioannidou zorgde in blessuretijd voor 3-3. In de beslissende strafschoppenreeks opende Bloodworth de score voor haar ploeg. Harder stelde met haar strafschop de winst veilig voor Wolfsburg.

Voetbal: trainer Hamburger SV vertrekt

14.36 uur: het opnieuw missen van promotie naar de Bundesliga heeft bij Hamburger SV geleid tot het vertrek van coach Dieter Hecking. De voormalige topclub meldde zaterdag dat de wegen van HSV en de ervaren trainer scheiden. "Ik ben een jaar geleden hier begonnen met als doel een terugkeer naar de Bundesliga. Dat doel is niet bereikt en daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid", meldde Hecking.

Het contract van Hecking zou automatisch worden verlengd als de club erin was geslaagd terug te keren op het hoogste niveau. Maar HSV, met de Nederlanders Timo Letschert en Rick van Drongelen, eindigde als vierde na een thuisnederlaag op de slotdag van liefst 5-1 tegen Sandhausen. Met een gelijkspel was de ploeg zeker geweest van deelname aan de play-off om promotie en degradatie.

Lokale media noemen Alfred Schreuder, dit seizoen ontslagen bij Hoffenheim, als kandidaat om Hecking op te volgen. Hamburger SV degradeerde na een recordperiode van 55 jaar in 2018 uit de Bundesliga.

Honkbal: Cleveland Indians overweegt naamsverandering

13.35 uur: Ook de Amerikaanse honkbalploeg Cleveland Indians overweegt een andere naam te verzinnen. Dat laat de club in een verklaring weten.

Cleveland Indians betwijfelt of het nog wel van deze tijd is om met een clubnaam naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verwijzen. De club draagt de naam sinds 1915.

De verklaring van Cleveland Indians komt een dag nadat de American Footballclub Washington Redskins aankondigde dat het in de toekomst onder een andere naam verder gaat. De naam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend.

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld is in de Verenigde Staten een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiële personen te verwijderen.

Voetbal: Voetbalcompetitie in Armenië stilgelegd wegens matchfixing

13.11 uur: Een grootscheeps omkoopschandaal in Armenië heeft ertoe geleid dat de bond van dat land (FFA) de competitie op het tweede niveau heeft stilgelegd. Vijf clubs zijn gediskwalificeerd nadat de bond „onomstotelijk bewijs” heeft verkregen van hun betrokkenheid bij matchfixing.

Zo’n 45 personen, onder wie clubeigenaars, spelers en coaches, zijn voor het leven geschorst, dertien anderen werden voor kortere periodes uitgesloten vanwege hun betrokkenheid bij frauduleuze praktijken.

Lokale media zeggen dat onder de betrokkenen veel Russen zijn, maar ook Oekraïners, Letten en Wit-Russen. Onder meer Lokomotiv Jerevan, in punten gelijk met koploper FC Van, behoort tot de clubs die zijn uitgesloten na tal van merkwaardige uitslagen als 12-0, 0-12, 1-8 en 9-2. FC Jerevan, dat in februari terugtrad uit de hoogste divisie wegens financiële problemen, is eveneens gediskwalificeerd wegens matchfixing.

Basketbal: Shane Hammink weg bij Donar

09.55 uur: Basketballer Shane Hammink heeft afscheid genomen van Donar. De club uit Groningen meldt dat in gezamenlijk overleg is besloten de samenwerking met de 25-jarige Oranje-international per direct te beëindigen. Donar gaat op zoek naar een vervanger op de forwardpositie.

Hammink, zoon van voormalig NBA-speler en coach Geert Hammink, kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor de Groningse club, die met de kersverse coach Ivan Rudez bezig is een volledig nieuw team samen te stellen. Hammink is op zoek naar een club in het buitenland.

Badminton: Badmintonkampioen Lin Dan (37) stopt

09.33 uur: Tweevoudig olympisch kampioen Lin Dan heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. De 36-jarige Chinees wordt gezien als een van de beste badmintonners aller tijden. Lin won olympische titels in Peking 2008 en Londen 2012. Ook is hij vijfvoudig wereldkampioen en bezette hij lang de hoogste positie op de wereldranglijst.

„Ik heb alles gegeven voor de sport waar ik van houd. Mijn familie, coaches, teamgenoten en fans stonden altijd naast me op de vele mooie, maar ook moeilijke momenten”, zei Lin, die zegt dat zijn lichaam het niet meer kan opbrengen zich staande te houden tussen zijn concurrenten. Hij was inmiddels afgezakt naar plaats 19 op de wereldranking. Het einde van zijn loopbaan komt een jaar nadat zijn grote rivaal en vriend, de Maleisiër Lee Chong Wei, was gestopt.

Statistici wisten te melden dat Lin in zijn loopbaan 666 enkelpartijen won. Het bezorgde hem de bijnaam Super Dan.

Voetbal: Vrouwenteam PSV haalt Australisch international binnen

08.42 uur: PSV heeft het vrouwenteam voor komend seizoen opnieuw versterkt met een ervaren voetbalster. De Australische Kyah Simon (29) vervolgt haar loopbaan in Eindhoven. Eerder legde PSV al de Oranje-keepster Sari van Veenendaal en verdediger Mandy van den Berg vast.

Simon is 92-voudig international voor Australië. De aanvalster begon haar carrière bij Central Coast Mariners en speelde verder voor onder andere Sydney FC, het Amerikaanse Boston Breakers en Western Sydney Wanderers. De afgelopen drie seizoenen kwam ze in haar vaderland uit voor Melbourne City, waarmee ze het afgelopen seizoen kampioen werd in de W-League.

„Ik ben hier om prijzen te winnen”, zegt Simon bij haar introductie. „Ik ben enthousiast om onderdeel van PSV te zijn. De atmosfeer, de faciliteiten en de club spreken enorm tot de verbeelding. Ik stond al een tijdje open voor een nieuwe uitdaging. Europa, Nederland in het bijzonder, ademt voetbal. PSV is een club met een roemruchte historie. Naar dat alles was ik op zoek.”

De vrouwen van PSV stonden bovenaan in de eredivisie toen het coronavirus een einde maakte aan het seizoen.