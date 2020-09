Zicht Van Bronckhorst op play-offs in China na late goal

Guangzhou R&F heeft door de overwinning nog zicht op een plaats in de play-offs. De achterstand op de huidige nummer 4 Shanghai Shenhua bedraagt slechts een punt. De Chinese competitie is verdeeld over twee poules. De beste vier ploegen van iedere groep plaatsen zich voor de play-offs.

Van Bronckhorst kan geen beroep meer doen op zijn topscorer Eran Zahavi, die zijn loopbaan bij PSV vervolgt.