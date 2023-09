Max Verstappen onthult nieuwe ‘retrohelm’ voor rest van het seizoen

,,De onthulling van deze helm komt misschien wat onverwacht”, zegt de WK-leider op Verstappen.com. ,,Maar ik heb een paar maanden aan dit helmontwerp gewerkt om het perfect te krijgen. Zoals je kunt zien, is het wat meer retrostijl. Verwijzend naar de tijd dat ik opgroeide en mijn vader zag racen en hoe ik ook begon met karten.”

Verstappen vervolgt: ,,We zijn uiteraard bekend met het basisontwerp en de kleuren, maar de voorkant heeft een paar veranderingen ondergaan, waarbij de lijnen van de V dichter bij elkaar staan dan voorheen. Ik vind dat het er een stuk beter uitziet en het brengt mijn helmontwerp eigenlijk terug naar de periode waarin ik opgroeide met racen. Voor mij was het heel belangrijk om dat terug in mijn helm te krijgen. Het kostte een paar maanden om te tekenen en ik ben erg trots op het eindresultaat. Voor mij is een helm altijd heel persoonlijk als coureur. Rondrijden met je eigen ontwerp, is eigenlijk het beste dat er is.”