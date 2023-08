Tallon Griekspoor wint wel in dubbelspel US Open, Demi Schuurs dubbelt ook verder

Dinsdag werd Griekspoor in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. De Fransman Arthur Fils was in vijf sets te sterk.

Kokkinakis baarde vorig jaar opzien door met Nick Kyrgios het dubbelspeltoernooi van de Australian Open te winnen. Griekspoor haalde dit jaar de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Demi Schuurs

Ook Demi Schuurs begon goed aan het dubbelspel. De beste dubbelspeelster van Nederland won met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk met 6-4 6-3 van Iryna Sjymanovitsj uit Belarus en Oksana Kalasjnikova uit Georgië.

Schuurs reikte drie keer tot de kwartfinales van het dubbelspeltoernooi op de US Open. Ook vorig jaar haalde ze laatste acht in New York.

Ook Robin Haase en Arantxa Rus wisten hun eerste dubbelwedstrijd te winnen.