Tallon Griekspoor wint wel in dubbelspel US Open

Tallon Griekspoor heeft in het dubbelspeltoernooi van de US Open wel een zege geboekt. Samen met de Australiër Thanasi Kokkinakis was hij met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikanen Alexander Frusina en Adhithya Ganesdan, die beiden pas zeventien jaar oud zijn. De tieners waren toegelaten met een wildcard.

Tallon Griekspoor. Ⓒ Getty Images via AFP