Spakenburg vloert Katwijk na strafschoppen in KNVB-beker

De 1-0 van Spakenburg kwam op naam van Floris van der Linden. Hij kopte in de 36e minuut raak. Van der Linden had in de vorige ronde tegen FC Groningen ook al een hoofdrol vervuld. Toen maakte hij twee doelpunten vanaf de stip en zegevierde Spakenburg met 2-3.

Gelijkmaker

In de tweede helft kwamen de gasten langszij. Killian van Mil zorgde na een uur voor de gelijkmaker, maar kon dit niet vieren met de eigen fans, want die waren door rellen in het verleden niet welkom.

De penalty’s

Uiteindelijk mocht Spakenburg feestvieren, omdat het na 120 minuten voetbal en een penaltyserie koeler bleek dan Katwijk. Spakenburg benutte vier penalty’s, terwijl Katwijk twee keer faalde vanaf de stip. In de strafschoppenserie raakte Rick van der Meer namens Katwijk de paal en zag Robin Schulte zijn penalty gestopt worden door Spakenburg-keeper Alessandro Damen.

Katwijk is langszij gekomen. Ⓒ Pro Shots

Spakenburg kan de eerste amateurclub sinds VVSB uit Noordwijkerhout worden die doordringt tot de halve finales van de beker. VVSB verslikte zich in die fase van het toernooi toen in FC Utrecht (3-0), dat de finale verloor van Feyenoord.